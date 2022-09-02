В ЦБ рассказали, что валютные счета россиян фактически стали рублевыми

Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин рассказал в интервью РБК, что привязка к курсу превратила валютные счета россиян в де-факто рублевые.

— Исполнение банками обязательств платежом в «токсичных» валютах становится все более и более проблематичным. Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу, — сказал он.

Тулин отметил, что именно это снижает привлекательность валютных счетов для россиян и девалютизирует экономику в целом. При этом исполнение банками обязательств по валютным вкладам в рублях не вызывает проблем, подчеркнул он.

Фото: cbr.ru

В конце августа сообщалось, что Банк России разрешил кредитным организациям продавать населению наличные доллары и евро, поступившие после 9 апреля не только от физических лиц, но и из других источников, например, от сделок с банками-нерезидентами.

Отмечается, что данное решение также распространяется на поступающую в кассы банков валюту для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством.

Напомним, Центробанк на ближайшие полгода, с 9 марта по 9 сентября, установил новый порядок операций с наличной валютой. Так, банки временно перестанут продавать наличную валюту гражданам. Однако если она есть на руках, то поменять ее на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. Подробности — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин