Вакцину против гриппа поставили во все регионы России

Закупка и поставка вакцины от гриппа практически осуществлены во все регионы России, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.



Он отметил, что напряжение по поводу гриппа не нарастает, однако, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, высокий подъем заболеваемости гриппом возможен.

— Вакцина, лично убедились, есть в каждом медицинском учреждении. Она доступна — и детская вакцина, поэтому необходимо своевременно начать прививаться для того, чтобы защитить себя, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

25 августа в Набережные Челны поступило 25 тысяч доз вакцины «Совигрипп», а еще препарат «Ультрикс квадри» для детей и беременных женщин. Как отметила главный врач Госпиталя для ветеранов войн Резеда Мавзютова, прививки от коронавируса и от гриппа можно совмещать.



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Маргарита Головатенко