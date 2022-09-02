В казанской школе №12 прошло торжественное открытие обновленной столовой

Фото: Денис Гордийко

Заменили все

В казанской еврейской школе №12 «Мишпахтейну» провели капитальной ремонт столовой. Сегодня прошло торжественное открытие обновленного помещения.

На торжественном открытии новой столовой красную ленточку перерезали директор «Мишпахтейну» Розалия Козловская, генеральный директор строительной фирмы «Ремонтстройсервис» Миннегарай Насибуллин и руководитель департамента питания Татарстана Рима Мухамедшина. Также в событии принимали участие председатель еврейской общины Казани Шалва Тетруашвили и ученики и сотрудники заведения.

Фото: Денис Гордийко

По словам директора учебного учреждения, школа попала в республиканскую программу капитального ремонта пищеблока. Застройщиком стала компания «Ремонтстройсервис». В столовой увеличилось количество посадочных мест — с 74 до 103, и площадь — с 176,6 до 211,1 квадратного метра. Для этого переместили соседствующую комнату — гардероб.

Также полностью заменили инженерные коммуникации, водопровод, отопительные и вентиляционные каналы. Двери, пол и потолок тоже подверглись обновлению.

Кроме того, составили индивидуальный дизайн помещения. Его придумали сами ученики и сотрудники школы.

«Дети в восторге»

— Ремонт усложнялся тем, что нужно было укрепление стен. Само здание 1936 года. Нам выделили средства на усиление оконных проемов, усилили стены, — сообщила «Реальному времени» Козловская.

До капитального ремонта состояние столовой и кухни можно было назвать критическим: яма с коммуникационными узлами посреди обеденного зала, несоблюдение технической поточности сырья, протекающие трубы водоснабжения. Это не говоря уже о напольной плитке, которую не меняли с советских времен.

Усиление стен, покупка новой мебели, оборудования, расширение территории и полная смена дизайна обошлись региональному бюджету почти в 14 миллионов рублей, а ремонт длился 4 месяца. Итог — помещения теперь не узнать.

— Самая высокая оценка нашей совместной проделанной работы — это восторг детей. Плюс они сами принимали участие в проекте, поэтому отношение другое к этой столовой. Это ценно, — подчеркнула директор школы №12.

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Елизавета Пуншева