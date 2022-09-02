В 2020—2022 годах в Лаишевском районе Татарстана зафиксировали финансовых нарушений на 126 млн рублей

Счетная палата Татарстана по итогам проверки использования бюджетных средств государственной и муниципальной собственности в 2020—2021 годах и I квартале 2022 года в Лаишевском районе выявила нарушения на 126 млн рублей.

Наибольший объем нарушений связан с распоряжением муниципальной собственностью — имущество стоимостью 91,5 млн рублей фактически используется коммерческими организациями без заключения каких-либо договоров. В части формирования доходной части местного бюджета за проверяемый период недопоступление средств ввиду задолженности по арендной плате за землю составило 7,6 млн рублей.

В сфере управления и распоряжения собственностью проверяющие насчитали невостребованного имущества общей стоимостью 31,6 млн рублей.

Кроме того, в 2021 году из бюджета республики передано госимущество общей стоимостью 14,6 млн рублей, которое закреплено за спортивной школой по хоккею и фигурному катанию. В том числе — кухонное оборудование, которое не используется в связи с отсутствием в штате поваров и кухонных работников. Также на территории района установлены 9 фактов нецелевого использования земель сельхозназначения. На них расположены объекты недвижимости и торговли строительными материалами, карьеры, искусственный водоем.

По словам главы района Ильдуса Зарипова, на сегодняшний день устранено 45% от общего количества выявленных нарушений.

Фото: realnoevremya.ru

В середине июня Счетная палата Татарстана в ходе проверки в Мензелинском районе обнаружила нарушения и недостатки на 115,5 млн рублей, из них 80% подлежат устранению.

Как доложил на коллегии Счетной палаты аудитор Сергей Колодников, в деятельности местных управленцев общую картину подпортила сфера распоряжения муниципальной собственностью, на которую пришлась половина нарушений. К примеру, в 2020 году за счет средств республиканского бюджета в сумме 23,1 млн рублей в Юртовском сельском поселении были построены очистные сооружения в рамках нацпроекта по оздоровлению Волги. Но они так и не заработали из-за отсутствия подводящих канализационных сетей от жилых домов.



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Максим Кокунин