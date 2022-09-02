В Казани задержали подозреваемого в мошенничестве с прокатом электросамокатов

Фото: Максим Кокунин

В Казани задержали 31-летнего мужчину, который оформил на свой паспорт в прокате два электросамоката и сдал их в ломбард, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В полицию с заявлением обратился владелец пункта проката велосипедов. Он сообщил, что 22 августа неизвестный мужчина взял в аренду два электросамоката, но в назначенное время их не вернул. Сумму материального ущерба предприниматель оценил в 80 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый казанец, который рассказал, что похищенные самокаты в этот же день сдал в ломбард, а деньги потратил. Свою вину мужчина признал полностью. Имущество изъято и в скором времени будет возращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане, как и по всей России, участились жалобы на торговлю крадеными товарами в ломбардах. Если в 90-е годы эти торговые объекты не несли ответственности за сохранность имущества, то сегодня их деятельность контролируется Центробанком, Пробирной палатой, в отдельных случаях даже прокуратурой. Тем не менее случаи сбыта ворованного добра фиксируют и здесь. Так, в редакцию «Реального времени» обратилась жительница Казани, которая обнаружила свой украденный велосипед в одном из комиссионных магазинов крупной сети «Победа». Велосипед продали, а в полиции лишь развели руками. В ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».



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Максим Кокунин