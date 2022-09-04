Объем собственного производства по добыче полезных ископаемых в Татарстане достиг почти 675 млрд рублей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

По итогам января — июля 2022 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» в Татарстане составил 674,7 миллиарда рублей. Данные предоставил Росстат.

Показатель стал самым большим среди регионов Приволжского федерального округа. Относительно аналогичного периода 2021 года он вырос в Татарстане на 19%.

В целом в ПФО объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» составил 2,47 триллиона рублей. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, промышленное производство в Татарстане за июль выросло почти на 20%. В первом полугодии 2022 года индекс по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 7,9%.



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Елизавета Пуншева