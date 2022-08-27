Промышленное производство в Татарстане за июль выросло почти на 20%

Фото: Максим Платонов

По сравнению с прошлым годом крупно выросли обрабатывающие производства

В Татарстане продолжает расти промышленное производство: в первом полугодии 2022 года индекс по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 7,9%, а в июле его рост составил более внушительные 19,9%. Такие данные приводит Татарстанстат.

ИПП измеряется в виде валовой добавленной стоимости по четырем видам экономической деятельности. Это «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающее производство», «обеспечение электроэнергией, газом и паром», а также «водоснабжение и утилизация отходов».

Больше всего, по сравнению с июлем 2021-го, выросли обрабатывающие производства — на 33,2%. Добыча полезных ископаемых тоже увеличилась, но не так сильно — на 4,7%.

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А вот по двум видам индекс упал. Самое большое снижение наблюдается в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений — в июле 2022-го по сравнению с таким же месяцем 2021-года индекс составил 80,8%. Что касается обеспечения электроэнергии и газом, то оно упало на 2%.

Если же сравнивать июль 2022-го с предыдущим месяцем, то промпроизводство выросло только на 2,3%. Положительные результаты в трех из четырех видах деятельности: обеспечение электроэнергией (6,6%), добыча ископаемых (+4,4%), обрабатывающие производства (1,1%).

В 2021-м рост промпроизводства в Татарстане оказался наивысшим с 1992 года

Стоит отметить, что темпы развития татарстанской промышленности с января по декабрь 2021 года оказались самыми высокими с начала 90-х годов прошлого века. Индекс промышленного производства составил 108,5%, сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов. Объем отгруженных товаров и услуг составил 4 трлн рублей.

Для сравнения, по итогам 2020 года производство в Татарстане упало на 3,6%, а объем продукции составил 2,7 трлн рублей.

— Это большой труд, большой вклад наших трудовых коллективов. Мы посмотрели статистику и увидели, что такого не было с 1992 года, — отметил Каримов, добавив, что часть роста обеспечена низкой базой 2020 года. Тем не менее по сравнению с 2019 годом рост составил 104,8%, уточнил он.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году 63% республиканского объема производства было достигнуто нефтегазохимическим комплексом, который выпустил продукции на 2,5 трлн рублей. В прошлом году добыто 34,5 млн тонн нефти, произведено 69,3 тысячи грузовых и 747 легковых автомобилей, 13,5 млн автомобильных шин, а также 27 млрд квт/ч электричества и 56,1 млн Гкал пара и горячей воды. Всего в промышленности занято свыше 323 тысяч человек.

Дарья Пинегина