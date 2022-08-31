Резиденты продюсерского центра Insight People в Казани поздравят школьников с Днем знаний

Фото: предоставлено продюсерским центром Insight People

Ежегодно 1 сентября объединяет всех, кто когда-либо имел отношение к учебе. Этот день сопровождается торжественными линейками, концертами, букетами и белыми бантами. В честь Дня знаний резиденты региональной студии продюсерского центра Insight People в Казани подготовили социальный флешмоб в соцсетях.

Идея мероприятия заключается в том, что участники идут в школу или университет, в которых учились, и передают друг другу эстафету поздравлений, записывают видео, в котором обращаются к школьникам, студентам и их родителям, и публикуют его на своей странице.

«Это очень крутой опыт. Так здорово увидеть со стороны, как разные люди воспринимают один и тот же ценный для каждого праздник. Мы хотели посмотреть на День знаний с разных сторон и показать эмоции друг другу и подписчикам. Всем творческих успехов!», — поделился руководитель региональной студии продюсерского центра Insight People в Казани Исмаил Сафиулов.

Резиденты продюсерского центра Insight People по всей стране поздравляют всех причастных с Днем знаний, проводя различные активности в честь 1 сентября. Так, праздничные активности пройдут в Твери, Туле, Набережных Челнах, Брянске, Волгограде, Ярославле, Ростове-на-Дону, Томске и во Владимире.

«Безумно понравилась идея челленджа, которую предложила наша студия. Я поностальгировала по временам, когда сама ходила в школу. Думаю, мои зрители прочувствуют эти эмоции. Я очень горжусь, что состою в таком дружном и креативном комьюнити, готовом поддержать любые интересные начинания!», — присоединилась блогер Диана Замалютдинова.

Региональные студии Insight People открыты в 57 городах России, к концу года планируется увеличить масштаб присутствия до 85 регионов.