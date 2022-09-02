В этом году в Татарстане заболеваемость педикулезом выросла на 7,5%

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане за 7 месяцев этого года, в сравнении за аналогичный период 2021 года, был отмечен рост заболеваемости педикулезом на 7,5% (2021-й — 324 случаев, 2022-й — 348 случаев). Показатель заболеваемости составил 9,38 на 100 тысяч населения, сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

В структуре заболеваемости педикулезом детское население до 17 лет составило 74%. Наиболее поражаемой группой, остаются школьники от 7 до 14 лет, среди которых зарегистрировано 244 случая.

Стоит отметить, что детям после летних каникул и при поступлении в образовательные организации проводится осмотр на педикулез.

Фото: Максим Платонов

В начале недели в Роспотребнадзоре сообщали, что с начала эпидемического сезона в больницы Татарстана по поводу укусов клещей обратились 8 084 человека, что в 1,6 раза выше показателя прошлого года и в 1,3 раза выше среднемноголетнего уровня.

Укусы клещами зарегистрированы во всех районах Татарстана, кроме Апастовского. Наибольшее число обращений приходится на Казань — 1 949, Набережные Челны — 1 390 и Альметьевский район — 769.

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Максим Кокунин