В Татарстане подростки больше всего мечтают о самореализации

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В Татарстане подростки чаще всего мечтают о самореализации — о желании открыть свой бизнес, стать ученым, ветеринаром или общественным деятелем рассказали 23,2% опрошенных, согласно данным, предоставленным «реальному времени» Всероссийским движением «Вдохновители». Исследование проводилось при поддержке Управления образования исполкома Казани.



11% подростков мечтают о материальном — о доме, машине и деньгах. О хорошем образовании грезят 7,6% респондентов, а о путешествиях — 6,1%. Еще дети мечтают о создании семьи, домашнем животном и многом другом. 3,4% респондента рассказали, что мечтают о счастье. Отказались поделиться мечтой 35,4% опрошенных.

В целом мечты есть в 90,7% подростков республики, большинство из них (91,3%) верят, что их желание обязательно сбудется.

Подростки постарше в меньшей степени стесняются делиться мечтой с окружающими. Если среди учащихся учреждений среднего профессионального образования таковых 18,9%, то среди учащихся школ уже 29,1%. Большинство опрашиваемых (62,4%) обсуждают свои мечты в кругу друзей, и у многих (67,9%) желания пересекаются с близким кругом общения.

Фото: realnoevremya.ru

Предпринимают действия для воплощения мечты в жизнь 84,6% респондентов. Первые шаги в сторону исполнения мечты сделали 41,1% опрашиваемых, на середине пути 15,4%, а у 11,8% мечта скоро исполнится. 29,7% рассказали, что пока далеки от реализации своей мечты. Для 76,1% подростков утверждают, что для них важны реальные примеры исполнения похожей мечты.

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Маргарита Головатенко