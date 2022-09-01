Гендиректор «Казаньоргсинтеза» и ректор КНИТУ вместе поздравили первокурсников с Днем знаний

Фото: пресс-служба КНИТУ

1 сентября генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин и врио ректора КНИТУ Юрий Казаков вместе поздравили с Днем знаний первокурсников Казанского национального технологического университета.

Айрат Сафин подчеркнул, что реализуемые сегодня компанией масштабные проекты — это новые рабочие места, которые ждут молодых высококвалифицированных специалистов. Тех, кто, поступив в вуз, сегодня готовится постигать азы нефтепереработки и нефтегазохимии.

— Вглядываюсь в ваши лица и надеюсь через некоторое количество лет увидеть в нашей большой компании СИБУР, чтобы с вами вместе работать. Успехов вам! — обратился к будущим коллегам Айрат Сафин.

А чтобы училось лучше и комфортней, СИБУР сегодня преподнес вузу подарок: соглашением, подписанным на полях Татарстанского нефтехимического форума, университету были переданы два капитально отремонтированных и оснащенных всем необходимым общежития почти на 400 человек.

Об этом напомнил собравшимся и врио ректора КНИТУ Юрий Казаков. А еще отметил, что благодарен промышленным партнерам вуза. И в первую очередь — СИБУРу.

— Я безмерно благодарен компании СИБУР за несколько вещей: первое — то, что компания вместе с «Газпромом» и рядом IT-компаний нас поддержала в программе «Передовые инженерные школы». Это ваш будущий работодатель — большое количество предприятий как в Республике Татарстан, так и по всей Российской Федерации. Я признателен руководству компании СИБУР и лично Айрату Фоатовичу за передачу двух общежитий с хорошим ремонтом, с мебелью, с техникой. Это огромный вклад в развитие университета. И, конечно же, компания СИБУР — это передовая компания, и я верю, что часть из вас после учебы вольется в ряды компании, — подчеркнул Юрий Казаков.

Благодаря программе «Передовые инженерные школы» в КНИТУ создаются более двух десятков современных лабораторий и цифровых пространств, повышающих эффективность образовательного процесса и уровень подготовки молодых специалистов. В этом заинтересован и сам вуз, и компании, вкладывающие свои средства в реализацию проекта.

В завершение своего выступления и Айрат Сафин, и Юрий Казаков напомнили первокурсникам, что студенческие годы — самые яркие и интересные, именно сейчас закладывается не только основа будущей профессиональной подготовки, но и формируется крепкая дружба, часто на всю жизнь. Они пожелали студентам хорошей учебы и успехов в будущей профессии.