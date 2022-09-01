СИБУР передал КНИТУ два общежития

Фото: пресс-служба КНИТУ

О расширении стратегического партнерства между СИБУРом и КНИТУ было объявлено сегодня. На полях Татарстанского нефтегазохимического форума генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин и врио ректора КНИТУ Юрий Казаков подписали соглашение о передаче компанией в пользование Казанскому национальному исследовательскому технологическому университету двух общежитий, обеспеченных всем необходимым для комфортного проживания до 384 человек.

Общежития общей площадью 4 500 квадратных метров расположены в столице Татарстана на ул. Блюхера и на ул. Шамиля Усманова. Они были капитально отремонтированы в 2020 году и в настоящее время используются для проживания как студентов КНИТУ, так и работников «Казаньоргсинтеза». В рамках социально-экономического партнерства компании и республики СИБУР и городской жилищный фонд достигли договоренности о продаже объектов на специальных условиях. Особо подчеркивается: «действующие постояльцы сохранят возможность проживания после передачи общежитий университету».

«Наша компания крайне высоко оценивает научный и образовательный потенциал Республики Татарстан, одного из ключевых регионов своей работы. СИБУР изучает все возможности — от передачи собственной экспертизы до участия в развитии инфраструктуры научной сферы, которые могут помочь студентам и научным сотрудникам республики раскрыть все свои лучшие качества и способности. Передача общежитий в фонд нашего главного образовательного партнера в республике — один из шагов, которому предшествовал старт работы в рамках уникальной программы «Передовые инженерные школы» и за которым последуют многие другие знаковые проекты. Важно отметить, что расширение жилого фонда вуза-партнера — результат совместных усилий, который был достигнут благодаря нацеленности всех сторон, администрации республики, самого университета и компании, на поиск оптимальных решений и постоянное расширение и углубление сотрудничества», — отметил сразу после подписания соглашения Айрат Сафин.

«СИБУР является нашим ключевым партнером, и мы рады, что наше сотрудничество стремительно развивается. Сегодня мы не просто реализуем образовательные программы на базе университета, а готовим специалистов нового поколения, которые обладают компетенциями в области химии и инженерии, знают о процессах и задачах нефтехимического бизнеса, умеют использовать необходимые цифровые инструменты. Сегодняшнее событие — еще один важный шаг в нашей работе. Мы расширяем потенциал университета, увеличивая его жилищный фонд и предоставляя большие возможности для иногородних студентов для комфортного и экономичного проживания в период обучения», — подчеркнул Юрий Казаков.