В Елабуге открыли футбольный манеж

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в Елабуге крытый футбольный манеж с каркасно-тентовым покрытием с футбольной поляной размером 20х40 м, сообщает пресс-служба президента республики.



Фото: пресс-служба президента Татарстана

Объект включает в себя как саму игровую зону — манеж, так и административную зону — АБК. В последней расположены технические помещения: две раздевалки, рассчитанные на 12 человек каждая, инвентарная комната для спортивного оборудования, комната для тренера и комната для оказания первой медицинской помощи с процедурной, а еще индивидуальный тепловой пункт.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Манеж представлен в виде тентового навеса с искусственным газоном.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Объект построили по федеральному проекту «Демография» национального проекта «Спорт — норма жизни» и по республиканской программе «Строительство малозатратных спортивных сооружений и УСП».

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В конце августа министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин рассказывал, что работы по благоустройству 65 общественных пространств региона по федеральным и республиканским программам на этот год выполнены на 66%.



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Маргарита Головатенко