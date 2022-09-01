Польша потребует от Германии $1,3 триллиона репараций за Вторую мировую войну — это много или мало?

Польша потребует от Германии выплатить в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны, 6,2 трлн злотых, или около $1,3 трлн, заявил глава правящей партии страны «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова политика, эта сумма «полностью подъемна для Германии». При этом Качиньский не исключил, что в дальнейшем она может вырасти.

— Германия еще не рассчиталась за свои преступления в отношении Польши, — отметил он.

Стоит отметить, что власти Германии заявили об отсутствии у Польши правовых оснований для предъявления стране требования о выплате репараций за ущерб, нанесенный во время войны.

Польша потребует от Германии $1,3 триллиона репараций за Вторую мировую войну — это:

78,3 триллиона рублей, или чуть больше €1,3 триллиона по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. Примерно на $400 миллиардов больше предыдущей оценки — в 2019 году власти Польши заявили, что потребуют от Германии выплат на $900 миллиардов.

предыдущей оценки — в 2019 году власти Польши заявили, что потребуют от Германии выплат на $900 миллиардов. В 5,7 тысячи раз больше размера военных репараций, которые выплатила Финляндия, — $226,5 миллиона. Она является единственной страной, полностью выплатившей ущерб.

размера военных репараций, которые выплатила Финляндия, — $226,5 миллиона. Она является единственной страной, полностью выплатившей ущерб. Два с половиной бюджета Германии на 2022 год — он составил €495,79 миллиарда.

бюджета Примерно на $300 миллиардов больше суммы, в которую Германии обойдется отказ от российского газа, — по оценкам экспертов, она составляет €1 триллион.

32,5% от общих потерь мировой экономики из-за Второй мировой войны — они составили более $4 триллионов.

На триллион меньше госдолга Германии перед банками и частными организациями — он превысил 2,3 триллиона евро.



Дарья Пинегина