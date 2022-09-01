Главное о коронавирусе на 1 сентября: в России достаточно вакцин, аппарат Госдумы вернул масочный режим

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане в августе выросла почти в три раза

За последние сутки в Татарстане выявлено 366 случаев заражения коронавирусом. На 1 сентября общее количество инфицированных в республике достигло 157 855. Выздоровели за весь период 150 954 человек, за минувшие сутки — 39. Всего скончался 2 001 татарстанец, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 107 человек.

В августе 2022 года в Татарстане выявили 3 639 случаев заражения коронавирусом. Это в 2,8 раза больше, чем в июле, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции. За июль этого года в Татарстане выявили 1 294 случая заражения COVID-19. В июне их число составляло 2 481.

Центр Гамалеи испытает назальную форму вакцины от коронавируса на основе вирусоподобных частиц

За последние сутки в России выявили 49 761 новый случай коронавируса, выздоровели 38 940 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 19 578 730 человек, а выздоровевших — до 18 635 574. За сутки болезнь унесла жизни 95 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 384 441 человек.

Госдума с 1 сентября возобновляет масочный режим для сотрудников аппарата. Они также будут должны соблюдать социальную дистанцию.



Минпромторг России сообщил, что запаса вакцин от COVID-19 в России сейчас достаточно, его хватит даже в случае увеличения темпов вакцинации: «Однако отмечаем, что производители готовы возобновить производство вакцин в короткие сроки».

Фото: Максим Платонов (архив)

Работодателям на территории городов Анадырь, Певек, Билибино и поселка Угольные Копи на Чукотке рекомендовали обеспечивать еженедельное лабораторное обследование на коронавирус всех сотрудников.

В Орловской области с сентября начнут работу мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Также они возобновляют работу в Перми.

На данный момент более 450 тыс. пациентов с коронавирусом в России находятся под медицинским наблюдением. Среди них — около 47 тыс. детей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Роспотребнадзор сообщил, что все страны ЕАЭС оценивают ситуацию с коронавирусом как контролируемую. При этом в некоторых из них наблюдается незначительный сезонный подъем заболеваемости.



Центр Гамалеи испытает назальную форму вакцины от коронавируса на основе вирусоподобных частиц на базе шести учреждений Санкт-Петербурга, Кирова, Москвы, Новосибирской и Московской областей. Всего в исследованиях примут участие 600 человек.

В мире падает смертность от коронавируса, но в ВОЗ не исключили ее подъема

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 603 056 865 раз, 6 494 858 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (94 532 122). На второй строчке — Индия (44 436 339), на третьей — Франция (34 745 833), на четвертой — Бразилия (34 429 853), на пятой — Германия (32 184 553).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 046 243). За ними следуют Бразилия (683 965), Индия (527 911), Россия (376 558, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 390).



За время пандемии было сделано 12 137 164 192 инъекции вакцин против коронавируса.

Муниципальные власти китайского мегаполиса Чэнду (административный центр провинции Сы чуань, Юго-Западный Китай) ввели локдаун из-за COVID-19. Выходить на улицу за продуктами можно только одному члену семьи и только раз в сутки.

чуань, Юго-Западный Китай) ввели локдаун из-за COVID-19. Выходить на улицу за продуктами можно только одному члену семьи и только раз в сутки. Больницу в аргентинской провинции Тукуман закрыли на карантин из-за шести случаев острой пневмонии неизвестной этиологии. Один пациент скончался, четверо госпитализированы в тяжелом состоянии и еще один заболевший находится на домашнем карантине. Специалистам пока не удалось установить причину развития у них пневмонии — анализы на коронавирус, грипп, простуду типа A и B, хантавирус и 25 видов бактерий дали отрицательный результат.



Фото: Максим Платонов (архив)

Около 5 тысяч жителей освобожденных территорий Луганской Народной Республики (ЛНР) прошли вакцинацию от коронавируса российскими препаратами. Всего в ЛНР работает 63 пункта вакцинации, 10 — на освобожденных территориях.

С 22 по 28 августа более 4,5 млн человек заразились коронавирусом, более 13 тысяч умерли — это на 16% и 13% соответственно меньше по сравнению с предыдущей неделей, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что с наступлением в Северном полушарии холодов в ближайшие месяцы можно ожидать увеличения госпитализаций и летальных исходов.

Кипр отменил масочный режим. Также сняты все ограничения на присутствие в общественных местах — теперь объекты могут заполняться людьми на 100%.

Фото: Максим Платонов (архив)

Главные санитарные врачи Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии понизили с третьего до второго уровень угрозы, исходящей от коронавируса. Всего их пять.

В США одобрили применение особых бустерных прививок, защищающих от омикрон-штамма. Представитель FDA Роберт Кэлифф считает, что применение этих обновленных бустерных вакцин позволит предупредить следующую прогнозируемую волну заболеваемости.

Дарья Пинегина