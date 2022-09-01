Следователи по делу Finiko попросили о помощи коллег из пяти стран

По данным источников «Реального времени», в рамках дела ОПС Finiko сотрудники МВД РФ направили запросы об оказании правовой помощи в пять иностранных государств — Эстонию, Арабские Эмираты, Турцию, Германию и Сент-Люсия.



Полицейские просят коллег-силовиков посодействовать в розыске «инвестированных» в криптовалютный проект средств потерпевших, а также активов подозреваемых-обвиняемых по делу и самих скрывшихся от следствия фигурантов.

Год назад в международный розыск объявили трех соратников Кирилла Доронина. Теперь список разыскиваемых — правда, пока в пределах РФ — пополнили еще восемь человек, включая четырех татарстанцев.

Детали — в материале «Реального времени».