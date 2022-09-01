Перелет в эконом-классе по России подешевел на 10,6%

Цены на полет в эконом-классе в России дешевеет, за неделю с 23 по 29 августа стоимость снизилась на 10,6%, сообщает Росстат.



— Стоимость полета по России на прошлой неделе, с 16 по 22 августа, снизилась на 0,9%, а неделей ранее, с 9 по 15 августа, — на 4%, — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

Почти 80% россиян этой осенью планируют отдыхать на территории страны. Чаще всего респонденты выбирают поездки в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Помимо этого, в топ вошли Минеральные Воды и Калининград.

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Маргарита Головатенко