Уровень безработицы в России остался на историческом минимуме

В России в июле 2022 года уровень безработицы остался на историческом минимуме — он держится на низких значениях в 3,9% третий месяц подряд, следует из данных Росстата.



В июле 2022 года 2,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2022 года составил 3,9%.

К концу июля в органах службы занятости населения состояли на учете 0,8 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из которых 0,7 миллиона человек имели статус безработного.

Фото: realnoevremya.ru

Новый исторический минимум по безработице в России зарегистрировали в мае этого года (до этого минимальный уровень составлял 4%). В целом безработица в стране идет на спад уже более полутора лет, периодически обновляя исторические минимумы.

Министерство труда и социальной защиты России с учетом изменения ситуации с занятостью прогнозирует пик роста напряженности на рынке труда на конец 2022 — начало 2023 года.

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Маргарита Головатенко