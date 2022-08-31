Использование стальных оболочек при строительстве трассы М-12 сократит сроки сдачи до полугода — видео

Фото: кадр видео / ТНВ

Использование металлических оболочек при строительстве трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань позволит сократить сроки сдачи объекта до полугода, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Стальную оболочку диаметром 10 метров и высотой 20 метров опускают на дно Волги вокруг свайного фундамента будущей опоры. Такую капсулу собирают за 10 дней, затем откачивают воду, внутри оболочки монтируют арматуру и выполняют бетонные работы. Все в сухих условиях, несмотря на то, что глубина здесь — почти 19 м. После завершения работ капсулы поднимают домкратами и вывозят на строительство следующей опоры — всего их будет 28.

По временному техническому мосту к опорам доставляют бетон с повышенной влаго- и морозостойкостью. Уже уложено более 300 тысяч кубометров.

— Для ускорения строительства было принято решение одновременно мост строить с двух сторон — с правого и с левого берегов. На сегодняшний день с левого берега уже произведена надвижка на 23-ю опору из 28. То есть пять пролетов у нас имеется. С правого берега мы с первой опоры надвинулись на вторую опору, — рассказал руководитель проекта строительства восьмого этапа трассы М-12 ГК «Автодор» Рашид Хазипов.

Четырехполосный мост через Волгу длиной почти 3,5 км станет самым масштабным сооружением новой магистрали через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан.

Возведение всех искусственных сооружений (ИССО) восьмого этапа М-12 планируют завершить в следующем году. Мост длиной 3 360 метров станет самым протяженным сооружением не только в Татарстане, но и на всей М-12. Общий вес металлоконструкций пролетных строений моста — 45 тысяч тонн. Для возведения опор использовали 82 тысячи кубометров бетона. Высота проезжей части над судовым ходом составит около 50 метров.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко