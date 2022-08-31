В Татарстане создадут рабочую группу для изучения использования новых материалов в строительстве

В Татарстане создадут рабочую группу для изучения возможностей использования в строительной отрасли новых материалов, полученных во взаимодействии с нефтехимией, такое поручение дал сегодня президент республики Рустам Минниханов по итогам круглого стола на тему «Расширение использования республиканской нефтехимической продукции».



Он отметил востребованность новых материалов и подходов в этом деле и необходимость тщательного изучения представленных проектов.

Круглый стол прошел сегодня на Татарстанском нефтегазохимическом форуме на площадке МВЦ «Казань Экспо». Модератором встречи выступил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Компания «СафПласт» выступила с презентацией поликарбоната как энергоэффективной замены традиционного остекления. В компании рассказали, что использование поликарбоната в строительстве достигает в мире 65%, тогда как в России — около 25%. Популяризации нового материала может послужить пример уже построенных объектов — крытых теннисных кортов в парке Сокольники в Москве.

Президент Татарстана поинтересовался характеристиками этого материала в сравнении с традиционным остеклением. Минниханова заинтересовали соотношение цены и качества, антивандальные характеристики, теплопроводность и горючесть. Чтобы детально изучить эти вопросы, новый материал можно использовать на пилотном объекте.

Фото: tatarstan.ru

Следующим стал доклад «Двухконтурная система электропожаробезопасности». Представитель ООО «Казань-Пирохим» предложил использовать свои системы пожаротушения при строительстве, в том числе УЗДП — устройства защиты от дугового пробоя. Минниханов предложил специалистам изучить продукцию компании и дать соответствующее заключение.

На круглом столе были представлены инновационные системы пожаротушения «Фумарола», производство многофункциональной добавки из отходов силиконовых полимеров (ООО «Весто»), технология безогневой резки материалов (ООО «Рустех») и др.

Сегодня в центр деловой повестки Татарстанского нефтегазохимического форума вынесли обсуждение экологической адаптации бизнеса по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко