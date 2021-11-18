Экс-глава челнинского отдела СК осужден на 3 года условно

Фото: «Реальное время»

В Октябрьском райсуде Кирова огласили приговор по уголовному делу бывшего руководителя Набережночелнинского отдела Следкома по РТ Камиля Халиева, его экс-заместителя Ильдара Шакирова и следователя Екатерины Перепеченовой (Никитиной). Все трое признаны виновными и наказаны условными сроками в 3 года с испытательными 2,5 года, сообщили «Реальному времени» в суде.



Также всех троих экс-сотрудников Набережночелнинского отдела СК обвиняют в злоупотреблении полномочиями по предварительному сговору в 2017—2018 годах и заведомом привлечении невиновного электрика к уголовной ответственности за смерть двух рабочих в результате падения бетонной плиты на стройке на фоне незаконного освобождения от такой же ответственности заказчика работ Фанила Шарипова. Перепеченовой инкриминируют еще и служебный подлог с незаконной переквалификацией обвинения по менее тяжкой статье и прекращением преследования Зайцева за деятельным раскаянием.

Также офицерам СК предъявляли халатность по уголовному делу об изнасиловании несовершеннолетней. В июле 2018-го юная работница кафе заявила о преступлении со стороны хозяина кафе — гражданина Турции Адила Шишмека, а в сентябре следователь Никитина прекратила это дело «за отсутствием события преступления».

По версии обвинения, следователь ненадлежащим образом провела первичные действия, что повлекло утрату возможных вещдоков, и закрыла дело без достаточных оснований, а ее начальники-подсудимые не проконтролировали ни ход проверки сообщения о преступлении, ни само расследование. Когда вышестоящая инстанция отменила прекращение дела, иностранец успел покинуть Россию.

Осужденные намерены обжаловать приговор.