В Татарстане утвердили порядок трансфертов Зеленодольскому району на приобретение жилья гражданам

В Татарстане утвердили порядок предоставления в 2022 году трансфертов Зеленодольскому району из республиканского бюджета в целях приобретения жилых помещений гражданам взамен изымаемых жилых помещений, такое постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.



Трансферты предоставляются за счет средств резервного фонда Кабмина Татарстана. Контроль за исполнением постановления возложен на Минстрой республики.

В мае Кабинет министров Татарстана утвердил порядок использования межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в целях софинансирования дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.



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Маргарита Головатенко