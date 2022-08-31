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В Татарстане утвердили порядок трансфертов Зеленодольскому району на приобретение жилья гражданам

18:20, 31.08.2022
В Татарстане утвердили порядок трансфертов Зеленодольскому району на приобретение жилья гражданам
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане утвердили порядок предоставления в 2022 году трансфертов Зеленодольскому району из республиканского бюджета в целях приобретения жилых помещений гражданам взамен изымаемых жилых помещений, такое постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Трансферты предоставляются за счет средств резервного фонда Кабмина Татарстана. Контроль за исполнением постановления возложен на Минстрой республики.

В мае Кабинет министров Татарстана утвердил порядок использования межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в целях софинансирования дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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