АТОР: сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода

Сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, сообщает АТОР.



Туроператоры предупредили, что в связи с этим от туристов потребуется больше документов, также это увеличит расходы. Сумма сбора вырастет с 35 до 80 евро, а сроки получения могут увеличиться до шести месяцев.

Эксперты считают, что долгосрочных шенгенских виз станет меньше или они в принципе сойдут на нет. Вместе с тем не будет полного запрета на выдачу краткосрочных виз под туристические поездки, как и аннуляции действующих документов.

— Россияне, у которых есть многократные визы, по-прежнему могут въезжать в страны ЕС до окончания их срока действия, — заключили в АТОР.

Фото: realnoevremya.ru

Несколькими днями ранее СМИ сообщали, что Евросоюз готов приостановить соглашение по визам с Россией. Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин в июле сообщал, что Россия не исключает сценария, при котором гражданам страны перестанут выдавать шенгенские визы.

Сейчас российское дипломатическое ведомство наблюдает фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.

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Маргарита Головатенко