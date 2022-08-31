Депутат Госдумы Айрат Фаррахов рассказал, что в ближайшее время в Донецке будет решена проблема водной блокады

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов второй день находится на территории ДНР. Там он встретился с председателем правительства республики. По словам Фаррахова, в самое ближайшее время в Донецке будет решена проблема водной блокады.

— Я впервые в Донецке, Макеевке. Потрясающе приветливые люди, чистейший город. Очень аккуратно постриженные газоны, свежая разметка на всех дорогах. С другой стороны, тревожность в глазах, потому что ВСУ постоянно бомбят жилые районы и центр города. Прилеты крупнокалиберных снарядов, ракет трудно спрогнозировать. Не понятен смысл этих ежедневных бесчеловечных акций — бомбы и ракеты ложатся на жилые районы, гостиницы, на людей, собравшихся на похороны близких, — говорится в сообщении депутата Госдумы.



Фото: t.me/ayratfarrahov

Напомним, в Татарстане на прошлой неделе прошла встреча председателя Госсовета республики Фарида Мухаметшина с делегацией из ЛНР. На ней он рассказал, что в регионе сформировано и направлено в Донбасс 562 тонны гуманитарной помощи.

В свою очередь заместитель председателя Народного совета ЛНР Андрей Сопельник поблагодарил Фарида Мухаметшина за теплый прием и проинформировал участников встречи о принимаемых мерах по восстановлению экономики. Кроме того, члены делегации интересовались вопросами организации работы парламента республики, а также возможными путями сотрудничества между регионами.

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Максим Кокунин