По итогам I полугодия товарооборот Татарстана с ОАЭ достиг $14 миллионов

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейлем бен Мухаммедом Аль Мазруи. В ходе встречи было озвучено, что по итогам I полугодия этого года товарооборот республики с ОАЭ достиг $14 млн, сообщает пресс-служба главы региона.

Отмечается, что сотрудничество развивают такие предприятия, как КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, а также Зеленодольский завод им. Горького.

— Мы видим, как развиваются Объединенные Арабские Эмираты, радуемся вашим успехам и многому у вас учимся. Сегодня непростая геополитическая обстановка. Мы благодарны вам за то, что российско-эмиратские отношения сохранились и динамично развиваются, — сказал Минниханов.

Фото: пресс-служба президента РТ

По его словам, Татарстан заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с ОАЭ. К тому же имеется положительный опыт взаимодействия в области АПК и строительства. Эмиратский холдинг Tawazun участвовал в запуске проекта «Аурус» — производителя российских люксовых автомобилей. Президент РТ отметил, что вскоре завод «Аурус» приступит к серийному выпуску внедорожника Komendant.

— Нам надо более активно работать в части исламских финансов, индустрии халяль, в секторе госуслуг. Мы с большим интересом изучаем ваш опыт, — добавил президент.

В свою очередь Сухейль бен Мухаммед Аль Мазруи отметил рост сотрудничества между Россией и ОАЭ.



— Российский рынок для нас очень привлекателен, в частности, мы заинтересованы в развитии взаимодействия в нефтегазовой сфере. Также мы ценим наши связи с Татарстаном. Здесь проживает много мусульман — для нас это имеет большое значение. Сотрудничество в области исламских финансов и халяль — это заслуживает особого внимания, — сказал министр.

Фото: пресс-служба президента РТ

Также Рустам Минниханов встретился с министром нефти и экологии Королевства Бахрейн доктором Мохаммедом бен Мубараком бен Даина. В ходе встречи глава региона заявил о необходимости наращивания промышленного сотрудничества между республикой и королевством.

— Номенклатура продукции, которая могла бы поставляться в Бахрейн, весьма широка. Это поставки нефтехимической и машиностроительной продукции, автомобильных шин, компрессоров, фармацевтики и медицинского оборудования, сельхозтоваров, — сказал он.

Вместе с этим президент также отметил, что в целом российское государство уделяет большое внимание развитию отношений с Бахрейном.

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Максим Кокунин