Сегодня в Татарстане ожидается до +31 градуса

Фото: пресс-служба МЧС по Татарстану

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня в Татарстане ожидается до +31 градуса тепла. Минимальная температура воздуха может опускаться до +14 градусов. Местами в республике ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза.

Наибольшая температура ожидается на юге республики, в северо-западной и северо-восточной частях Татарстана воздух может прогреться до +30 градусов. Ветер юго-западный 6—11 м/с, местами могут быть порывы до 13 м/с. При грозе возможны кратковременные усиления до 15—20 м/с.

МЧС по Татарстану напоминает о возможных ухудшениях погодных условий и возникновении грозы в различных частях республики.

Артем Гафаров