ВОЗ: в половине медучреждений мира не хватает элементарных средств гигиены

Фото: rawpixel.com on Freepik

Совместная программа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ выявила, что в половине медицинских учреждений по всему миру не хватает элементарных средств гигиены для мытья рук с водой с мылом или их обработки спиртосодержащими антисептиками в помещениях, в которых оказывается помощь больным, а также в туалетах.

— Эти учреждения обслуживают и подвергают повышенному риску инфекций примерно 3,85 млрд человек, из которых 688 млн человек получают помощь в учреждениях, вообще не имеющих средств гигиены, — говорится в совместном заявлении ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Директор департамента ВОЗ по проблемам окружающей среды, изменения климата и здоровья Мария Нейра призвала государства-члены усилить работы по выполнению обязательства Всемирной ассамблеи здравоохранения по совершенствованию систем водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) в учреждениях здравоохранения, подписанного в 2019 году, и осуществлять мониторинг этих усилий. По ее словам, снабжение медучреждений средствами гигиены — это один из важнейших шагов для восстановления после пандемии и повышения готовности в возможным дальнейшим эпидемиологическим потрясениям.

Фото: rawpixel.com on Freepik

Хотя исследования и показали, что средства гигиены в местах оказания помощи имелись у 68% медучреждений, а средствами для мытья рук водой с мылом были оснащены 65%, только в половине (51%) было и то, и другое. Это показывает, что 49% медицинских учреждений не отвечают базовым критериям гигиены. Кроме того, в 9% организаций по оказанию медицинской помощи не было всего вышеперечисленного.

В докладе ВОЗ и ЮНИСЕФ отмечается, что грязные руки и предметы обстановки оказывают существенное значение в распространении патогенов в медицинских учреждениях и увеличении устойчивости к противомикробным препаратам. Меры, направленные на повышение доступности средств для мытья рук и уборки помещений, являются центральным элементом программ по профилактике инфекций и инфекционному контролю и имеют решающее значение для оказания качественной помощи, прежде всего для обеспечения безопасности родов.

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Артем Гафаров