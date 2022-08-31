Исследование: 2 из 3 казанцев поддерживают идею о выходном дне 1 сентября

Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию сервиса по поиску работу SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»), двое из троих казанцев поддерживают идею о выходном дне 1 сентября.

Уточняется, что 36% респондентов считают, что День знаний должен быть выходным для всех, 31% — только для родителей школьников. Каждый четвертый житель столицы Татарстана высказался против еще одного нерабочего дня в году, а среди основных аргументов: «Какой выходной?! Работать!»; «У нас в стране и так одни сплошные праздники».

Вместе с этим отмечается, что сторонников выходного дня 1 сентября для всех больше всего среди респондентов до 34 лет (47%). За то, чтобы в День знаний выходной был только у родителей школьников, чаще голосовали респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (34%). Но чаще всего идею депутатов поддерживают горожане с детьми (37%).

Фото: Максим Платонов

Напомним, на прошлой неделе депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил Министерству труда сделать День знаний 1 сентября выходным днем.

По его словам, для многих граждан России 1 сентября становится «настоящей эстафетой», когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, успеть на работу, а также отметить праздник.

— Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику, — сказал политик.

Хамзаев также подчеркнул, что «в вопросе укрепления семьи и традиционных ценностей мы должны обращать внимание на важные даты в графике миллионов граждан».

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Максим Кокунин