Прокуратура Татарстана просит взыскать 9,6 млн рублей с компании, незаконно обналичивающей средства

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Татарстана просит суд взыскать с компании, незаконно обналичивающей средства, 9,6 млн рублей в пользу государства. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Прокуратура республики провела проверку по материалам регионального управления ФССП о незаконных действиях по обналичиванию денежных средств. Установлено, что в ноябре 2020 года представители коммерческой организации и 20-летний житель Новочебоксарска вступили в сговор. Они заключили мнимый договор целевого денежного займа на сумму более 9,6 млн рублей, после чего обратились к нотариусу для заключения медиативного соглашения по якобы возникшему спору.

Нотариус удостоверил соглашение, на основании которого в дальнейшем было возбуждено исполнительное производство и на депозитный счет службы судебных приставов поступило более 9,6 млн рублей. Деньги были перечислены девятью аффилированными компаниями для погашения задолженности по несуществующим договорным обязательствам с фирмой-должником.

В действительности все юрлица, участвовавшие в схеме являлись так называемыми «фирмами-однодневками». По результатам проверки прокуратура направила в Советский районный суд Казани исковое заявление о признании сделок недействительными и взыскании денег в доход государства. Исковые требования ведомства были удовлетворены в полном объеме. Судебное решение не вступило в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru

В конце июля сообщалось, что в Казани задержали троих подозреваемых в незаконном обналичивании, их доход составил более 53 млн рублей,.



Установлено, что у злоумышленников не было регистрации и лицензии на осуществление банковских операций. На счета подконтрольных им организаций переводили средства под фиктивным предлогом, например, за выполнение строительно-монтажных работ, которые по факту не проводились. После этого подозреваемые обналичивали сумму, забирая себе 12% от присланного. Клиенту возвращали остаток.

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Максим Кокунин