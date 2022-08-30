Альфа-Банк и Gaskar Group создали первую в России блокчейн-платформу для расчетов в строительной отрасли

Система позволит избегать дорогостоящих задержек в строительстве, а в будущем откроет возможности для детального контроля целевого расходования и финансовой аналитики.

Альфа-Банк и разработчик IT-решений для строительства Gaskar Group при участии ФНС провели пилотирование новой цифровой системы для взаиморасчетов между заказчиком и подрядчиками по строительно-монтажным работам на базе блокчейн-платформы. Комплекс решений ускоряет процедуру согласования актов выполненных работ и оплаты с 25 до 2 дней, при этом первая транзакция в рамках пилота прошла моментально. Учитывая, что один день простоя на стройке может обойтись в миллионы рублей, решение позволяет значительно сократить издержки из-за подобных ситуаций.

В рамках проекта была разработана информационная система, которая через блокчейн-технологию передает в модуль банкинга основание для оплаты в рамках конкретного строительного контракта между клиентами платформы — данные из платформы управления строительством (в настоящее время — российское ПО Exon).

Ранее платежи между участниками платформы проходили за ее пределами, а платежные и юридические документы загружались дополнительно.

«Мы всегда готовы поддержать клиентов, предложить им инновационные решения и видим, что строительный бизнес нуждается в прозрачном и безопасном инструменте для контроля своих финансовых операций. Модуль банкинга на основе технологий блокчейна — важная инновация на рынке. Он поможет автоматизировать оплаты и в дальнейшем максимально эффективно контролировать целевое использование средств в стройке, в том числе кредитных», — прокомментировала Евгения Фомина, руководитель департамента кредитования, заместитель директора корпоративного и инвестиционного банка Альфа-Банка.

Работа на платформе безопасна благодаря собственному ПО Gaskar Group, блокчейн-технологии Альфа-Банка и данным, полученным от ФНС. Перед каждой оплатой платформа проверит полномочия лица, его принадлежность к организации и полномочия распоряжаться средствами с банковского счета на основе данных из машиночитаемой доверенности (МЧД). Если система видит, что срок доверенности подходит к концу, то платформа не даст заказчику произвести оплату.

«Нам важно, чтобы разрабатываемые нами технологии находили свое применение для решения реальных задач бизнеса. Использование МЧД для работы данной платформы — прекрасный пример. В ближайшее время будут зарегистрированы приказы по утверждению форматов КС-2 и КС-3, которые также могут быть использованы в рамках документооборота на платформе и при необходимости в неизменном виде представляться в налоговые органы», — пояснил начальник Управления электронного документооборота ФНС России Федор Новиков.

«Наши разработки — это всегда ответ на реально существующие «боли» в отрасли, которую хорошо знаем по себе. В группе компаний есть проектные и строительные организации, мы работали с заказчиками и прожили эти моменты с долгим согласованием документов, ситуациями временного простоя из-за отложенных оплат. Система Exon значительно снизила это напряжение, но сразу стало очевидно, что следующим этапом необходимо автоматизировать процесс оплаты. Эта платформа займет свое место в экосистеме цифровых решений для строительства, которую мы развиваем совместно с Amethyst Group», — рассказал генеральный директор Gaskar Group Игорь Афанасьев.

ПАО «Ак барс» Банк

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