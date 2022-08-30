Алан Дзагоев может стать игроком «Рубина» на правах свободного агента

Полузащитник Алан Дзагоев близок к переходу в казанский «Рубин», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два своих источника, знакомых с ситуацией.

«У Дзагоева есть несколько вариантов, помимо «Рубина», но сейчас именно казанский клуб является фаворитом в борьбе за подписание игрока», — сообщил один из информаторов.

Напомним, в конце июня футболит покинул ЦСКА по истечению контракта. До того Дзагоев выступал за «армейцев» 14 лет. В составе ЦСКА хавбек забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи.

«Рубин» после семи туров в Первой лиге набрал 12 очков и занимает четвертую позицию в турнирной таблице.