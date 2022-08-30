В Нижнекамске сотрудники скорой помощи спасли кошку, надышавшуюся дымом на пожаре

Фото: пресс-служба Горздрава Нижнекамска

29 августа сотрудники станции скорой медицинской помощи Нижнекамской ЦРМБ спасли кошку, надышавшуюся дымом на пожаре, сообщает пресс-служба Горздрава.

Возгорание произошло в доме №9 на Школьном бульваре. Никто из людей не пострадал, но из горящей квартиры на первом этаже пожарные вынесли кошку и передали бригаде скорой.

Уточняется, что состояние животного было тяжелым. Фельдшеры сделали ей необходимые инъекции, приложили к мордочке кислородную маску. После этого кошка начала дышать, пришла в себя и даже начала играть. Животное вернули хозяевам, которые обещали свозить его к ветеринару.

— Любое живое существо, которое оказалось в беде, достойно сострадания и помощи, — сказали фельдшеры Айдар Билалов и Андрей Колыгин.

Фото: realnoevremya.ru

В декабре прошлого года на казанском озере Кабан спасли от гибели лебедя-шипуна. Птица не могла питаться, была обессилена и не сопротивлялась, когда на помощь пришли люди. Сейчас жизни и здоровью лебедя ничего не угрожает.



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Максим Кокунин