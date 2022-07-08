За три года Татарстан получит на выплаты классным руководителям более 5,7 млрд рублей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

С 2022 по 2024 год Татарстан получит на ежемесячные выплаты классным руководителям более 5,7 млрд рублей. Об этом говорится на официальном сайте правительства России.

Также сегодня стало известно, что на выплаты классным руководителям будет направлено еще почти 682 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Уточняется, что речь идет о дополнительном финансировании, которое пойдет на выплаты классным руководителям в образовательных организациях, не являющихся по своему типу общеобразовательными — школы, входящие в состав колледжей или вузов.

На поддержку классных руководителей в обычных школах в этом году в федеральном бюджете предусмотрено 74,9 млрд рублей.

Кроме того, согласно изменениям в распределении объемов межбюджетных трансфертов, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в ближайшие три года Татарстан получит:

в 2022 году более 1,8 млрд рублей;

в 2023 году более 1,8 млрд рублей;

в 2024 году более 2 млрд рублей.

Фото: Максим Платонов

Напомним, решение о дополнительной поддержке педагогов в виде выплат за классное руководство было принято по поручению президента России в 2020 году. Величина вознаграждения составляет 5 тысяч рублей в месяц. При этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки.

Вчера стало известно, что в Татарстане планируют повысить квалификацию 735 педагогов, реализующих образовательные программы начального, основного, среднего общего образования в рамках дополнительных профессиональных программ. На эти цели выделят более 1,6 миллиона рублей.

Так, почти 1,1 миллиона рублей потратят на повышение квалификации 485 педагогических работников системы образования Татарстана. Работами займется автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия менеджмента».



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Максим Кокунин