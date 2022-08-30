В Чистопольском районе Татарстана заметили краснокнижных цапель

Фото: Госкомитет Татарстана по биоресурсам

В Татарстане на территории заказника «Чистые луга» в Чистопольском районе заметили двух белых цапель — редких птиц обнаружил директор государственного природного заказника Максим Улыбин, сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.



Птиц увидели недалеко от села Каратаевка во время ночного рейда. Директор заказника предположил, что птиц могли привлечь заболоченные места района.

Белые цапли — редкий вид, уязвимый в связи с низкой численностью и малой распространенностью. Вид занесен в Красную книгу Татарстана. С начала 80-х годов отмечается регулярно, что иногда встречались скопления цапель до 30 особей. Стаи до 10 особей можно было ежегодно встретить на водохранилищах, напомнили в Госкомитете.

Чаще всего белая цапля обитает в степной и лесостепной зонах. В последние годы ее замечали в Агрызском, Актанышском, Альметьевском, Буинском, Бугульминском, Зеленодольском, Лаишевском, Мензелинском, Новошешминском, Рыбно-Слободском и Спасском районах.

В июле в Азнакаевском районе Татарстана обнаружили жука исчезающего вида — жужелицу фиолетовую. До этого жук не обитал на территории района.



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Маргарита Головатенко