В Татарстане обнаружили краснокнижного жука — жужелицу фиолетовую

В Азнакаевском районе Татарстана обнаружили жука исчезающего вида — жужелицу фиолетовую, сообщил «Интерфаксу» начальник государственного природного заказника «Чатыр-Тау» Ильнур Сарваров.



До этого жук не обитал на территории района. Территорию района планируют обследовать, чтобы понять, есть ли другие экземпляры.

Жужелица фиолетовая занесена в Красную книгу республики. За последние 10 лет она встречалась на территории Татарстана лишь три раза. Вид охраняется в заказниках «Чистые луга», «Спасский» и «Свияжский».

Жук обитает в лиственных лесах пойм больших рек, он активен в ночное и сумеречное время суток. Длина его тела — 20—34 мм.

В июле «Реальному времени» стало известно о новом научном проекте Казанского зооботсада — биобанка редких видов животных. Воплощать эту дорогостоящую инициативу наши зоологи, недавно объявившие о готовности участвовать в программе выпуска в дикую природу краснокнижных снежных барсов, рассчитывают в содружестве с учеными из КФУ и с привлечением современного оборудования, которым располагает университет.

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Маргарита Головатенко