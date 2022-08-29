Глава Минтруда Татарстана объяснила, почему в республике МРОТ выше, чем по России

Размер минимальной заработной платы в Татарстане выше, чем по России благодаря трехстороннему соглашению между регионом, работодателями и профсоюзами, объяснила министр труда, занятости и соцзащиты республики Эльмира Зарипова в ходе прямого эфира «Центра управления регионом» во «ВКонтакте».



По России минимальный размер оплаты труда составляет 15,2 тысячи рублей, а в Татарстане — не ниже 16,7 тысячи рублей.

Она добавила, что самые высокие зарплаты в регионе получают работники обрабатывающей промышленности, нефтехимии, нефтепереработки, IT-сферы, строительства. По уровню средней зарплаты Татарстан входит в число регионов-лидеров.

Фото: realnoevremya.ru

В России предлагают повысить минимальный размер оплаты труда в два раза — соответствующий законопроект готовятся внести в Госдуму. В тексте документа говорится о необходимости «установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 30 000 рублей в месяц». По мнению авторов инициативы, это поможет сгладить последствия инфляции и снизить уровень бедности населения.

— Как считаете, можно ли сегодня в России прожить на МРОТ? Будет ли достаточным поднять его в 2 раза? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев.

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Маргарита Головатенко