Ак Барс Банк представит финтех-новинки на фестивале TatarstanFuture

30 августа в парке Тысячелетия в Казани пройдет семейный фестиваль цифровых технологий TatarstanFuture (0+), генеральным партнером которого выступает Ак Барс Банк. На стенде банка будут представлены новые цифровые решения.

В этом году Ак Барс Банк создал онлайн-витрину мобильного приложения, в которой каждый может стать клиентом банка, скачав приложение по QR-коду или авторизовавшись по номеру телефона без посещения офиса.

В мобильном приложении Ак Барс Онлайн (4+) можно оформить карту «Забота» на базе платежной системы «Мир» или любую другую карту. По всем дебетовым картам Ак Барс Банк начисляет новым клиентам кешбэк 10% на все. Курьер доставит карту лично в любое удобное время и место.

Банк приглашает всех желающих посетить фестиваль TatarstanFuture и стенд Ак Барс Банка. На стенде можно не только ознакомиться с продуктами и услугами банка, но и поиграть в приставку на удобных диванах, а также порисовать на граффити-стене.

В программе: выступления известных исполнителей, диджей-сеты, лазерное шоу, VR-перформанс, аудиовизуальный перформанс, театральное представление, косплей-показ и танцевальные батлы. Хедлайнер фестиваля — певица Клава Кока. Также на площадке будет работать выставка российских и зарубежных NFT-художников.

ПАО «АК БАРС» БАНК

Партнерский материал