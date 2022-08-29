В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида и диоксида азота
В воздухе Казани вновь выявили превышение предельно допустимой концентрации двух загрязняющих веществ — диоксида азота и формальдегида. Результаты мониторинга опубликовал Гидрометцентр Татарстана.
Повышенную концентрацию диоксида азота зарегистрировал пункт наблюдения №7, расположенный по ул. Декабристов, 183. Она составила 0,236 мг/кубометр при предельно допустимом значении в 0,2 мг/кубометр.
Также ПНЗ №7 выявил превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Она составила 0,117мг/кубометр при ПДК в 0,05 мг/кубометр.
Повышенный уровень формальдегида в воздухе зарегистрировал также пункт наблюдения №6, который находится на ул. Степана Халтурина, 10. Концентрация вещества достигла 0,096 мг/кубометр.
Превышение предельно допустимой концентрации формальдегида зафиксировал также ПНЗ №5 на ул. Татарстан, 72. Она составила 0,7 мг/кубометр.
Повышенный уровень формальдегида зарегистрировал и пункт наблюдения №4, расположенный на ул. Болотникова. Концентрация составила 0,067 мг/кубометр.
Превышение предельно допустимой концентрации формальдегида зафиксировали и в центре Казани. Согласно данным ПНЗ №3 на ул. Мартына Межлаука, она достигла 0,065 мг/кубометр.
Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 26 августа по 7 часов 29 августа.
В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».
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