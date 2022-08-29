Источник: пост Ленара Сафина в Совете Федерации займет мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев

Фото: Ринат Назметдинов

По данным источников «Реального времени», глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев займет место Ленара Сафина в Совете Федерации.

Сам Михаил Павлович, выслушав вопрос о возможном скором переезде в Москву, усмехнулся и ответил: «Я не подтверждаю эту информацию», — заявил он корреспонденту нашего издания.

На работу в Зеленодольский район Михаил Афанасьев был назначен в 2019 году, куда перешел после почти десяти лет работы в Лаишевском, где он был главой муниципалитета. В Зеленодольске сначала стал главой районного исполкома, а в 2020-м возглавил муниципалитет.

Трудовую деятельность Михаил Афанасьев начинал в середине 90-х годов в качестве аспиранта на кафедре генетики и селекции сельскохозяйственных животных КГВАМ им. Баумана. Был ассистентом, заместителем декана зооинженерного факультета и старшим преподавателем того же вуза. В 1999-м работал региональным представителем компании «ДеЛаваль» в Татарстане, в 2005-м — региональным директором компании, директором Обособленного подразделения ЗАО «ДеЛаваль» в г. Казань. В лаишевский исполком устроился в июне 2010 года, а в октябре того же года — возглавил район.

Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

У Михаила Афанасьева ученая степень кандидата биологических наук и почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан».

Новые задачи Ленара Сафина

Ленара Сафина — экс-главу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана — наделили полномочиями сенатора в сентябре 2020 года. В Совете Федерации он был первым заместителем председателя Комитета по экономической политике. В этом месяце Сафина постановлением правительства России назначили ректором Казанского федерального университета — на прошлой неделе его официально представили в этом качестве.

Фото: tatarstan.ru (Ленар Сафин в центре)

— Как только министр сегодня вас представит, ваши полномочия на этом в Совете Федерации истекают, — обратился Рустам Минниханов к новому ректору КФУ в прошлую пятницу.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина