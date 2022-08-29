В преддверии Дня республики Минниханов вручил госнаграды 50 татарстанцам

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды России и Татарстана 50 гражданам республики. В их числе представители промышленных предприятий и организаций, медицинские работники, творческие деятели, благотворители, а также защитники Отечества, сообщает пресс-служба главы региона.

Минниханов отметил, что вручение наград проходит в канун Дня республики.

— Сердечно поздравляю вас с праздником! Этот день объединяет нас теплыми чувствами к родной республике, где мы живем и строим планы. Татарстан — это большая семья, в которой представители разных национальностей и вероисповеданий живут в мире и согласии, — сказал он.

По его словам, Татарстан является передовым, опорным регионом России благодаря труду многих поколений граждан, поддержке федерального центра и президента страны Владимира Путина. Глава республики поблагодарил лауреатов госнаград за труд во благо страны:

— От вас — людей труда, науки, образования, здравоохранения, культуры и духовной сферы, а также успешных управленцев и предпринимателей — зависят темпы социально-экономического развития страны, укрепление ее могущества, успешное преодоление серьезных вызовов, которые стоят сегодня перед Россией, благополучие и процветание родной республики.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Также сегодня Минниханов наградил медалью республики «За доблестный труд» заместителя министра промышленности и торговли Татарстана Тимура Саматова — он возглавил Минпромторг ЛНР. Ее он удостоился за большой вклад в социально-экономическое развитие республики и плодотворный труд.

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Максим Кокунин