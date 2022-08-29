Минниханов наградил медалью замминистра промышленности и торговли Татарстана, ставшего главой Минпромторга ЛНР

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил медалью республики «За доблестный труд» заместителя министра промышленности и торговли региона Тимура Саматова, ставшего главой данного ведомства в ЛНР. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В документе подчеркивается, что Саматов награжден за большой вклад в социально-экономическое развитие Татарстана и плодотворный труд.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, в этом месяце ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о назначении Тимура Саматова главой Минпромторга республики. После этого Саматова освободили от должности в аналогичном ведомстве в Татарстане:

— Освободить 29 августа 2022 года Саматова Тимура Ильгизовича от замещаемой должности заместителя министра промышленности и торговли Республики Татарстана по соглашению сторон, — говорится в документе. Ее он занимал с 2016 года.



Тимур Саматов родился 4 апреля 1992 года в Казани. Окончил Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. С 2013 по 2016 год работал ведущим специалистом-экспертом отдела военно-технического и международного сотрудничества Департамента авиационной промышленности Минпромторга России. В 2016 году занял пост главного специалиста-эксперта отдела военно-технического и международного сотрудничества Департамента авиационной промышленности российского Минпромторга. Затем в том же году перешел на должность заместителя министра промышленности и торговли Татарстана.

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Максим Кокунин