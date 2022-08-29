Сегодня в Татарстане ожидается жара до +34 градусов

В понедельник, 29 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность, ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного. Существенных осадков не ожидается.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем воздух в республике прогреется до +29..+34 градусов. В Казани и Набережных Челнах ожидается от +31 до +33 °С.

Фото: Максим Платонов

Как рассказывали в Гидрометцентре Татарстана, среднесуточные температуры воздуха в республике превышают норму на 7-8 градусов. Причина сильной жары, которая установилась на большей части Европейской территории России, — обширный малоподвижный антициклон.



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Татьяна Демина