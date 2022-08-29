В Татарстане за сутки зарегистрировали 247 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 247 заражений коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 156 867 случаев COVID-19. Госпитализировали за сутки 58 человек.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели 37 человек. Так, общее число вылечившихся в республике достигло 150 836.

Умерли за весь период ровно 2 тысячи заболевших. За сутки в Татарстане летальных случаев не зарегистрировали.

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Максим Кокунин