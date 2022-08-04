Татарстан оказался в пятерке регионов России с наименьшим уровнем безработицы

В Татарстане уровень общей безработицы на 2,4% ниже, чем в среднем по России (4,0%). Об этом сообщает пресс-служба Минтруда республики.

Татарстан вошел в пятерку регионов России с наименьшим уровнем общей безработицы.

Текущая ситуация на рынке труда республики остается стабильной. В среднем за апрель-июнь 2022 года численность рабочей силы Татарстана в возрасте 15 лет и старше составила 2026,8 тысяч человек, из них 1978,2 тыс. человек были заняты в экономике и 48,6 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас численность регистрируемой безработицы в Татарстане составляет 10,4 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы — 0,51% (по России — 0,9%, по ПФО — 0,8%).

По данным Росстата, на конец июня 2022 года уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,5%. Он опустился в два раза.



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Татьяна Леухина