В Татарстане на развитие электронной библиотеки по отечественному богословскому наследию направят 5 миллионов

Фото: Максим Платонов (архив)

На реализацию проекта электронной библиотеки по отечественному богословскому наследию — развитие интернет-портала «Электронная библиотека Дарул-Кутуб» готовы выделить 5,2 миллиона рублей. Источник финансирования — бюджет Татарстана, выяснило «Реальное время».

Работы необходимо выполнить с 19 сентября по 31 декабря 2022 года. Они включат в себя печать 11 изданий из библиотеки Dar ul-Kutub, в том числе «Баян ас-Сунна» Тахави, два тома «Макалят аль-булга» авторства Шакирджан ибн Асадулла аль-Хамиди и два тома «Танбих аль-Гафилин», написанные Абу Ляйс ас-Самарканди. В списке также «Ахляк» Куддуса Габдрахманова, «Тарих аль-Куран ва аль-масахиф» Мусы Бигиева, «Маулид ан-Наби байраме хакында бер-ике суз» Галимджана Баруди, «Ахадис набавия» Мухаммада-Зарифа Амирхана, а также «Мукаддима ли ибн аль-Джазари» тарджемасе Гатауллы Губайдуллина.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Согласно информации на сайте электронной библиотеки «Дарул-Кутуб», цель проекта — сохранение богатейшего татарского богословского наследия, а также обеспечение мусульман доступными и авторитетными источниками ханафитского мазхаба. Проект также направлен то формирование правильного представления об исламе.

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Татьяна Демина