В Татарстане на два года раньше завершат реализацию программы развития юстиции

Кабмин Татарстан установил новый конечный срок действия государственной программы «Развитие юстиции в Республике Татарстан». Теперь это не 2024 год, а 2022-й. Таким образом, реализация программы завершится уже в этом году.

Госпрограмма развития юстиции в Татарстане реализуется с 2014 года. Согласно последним внесенным изменениям, общий объем ее финансирования — 5,7 миллиарда рублей, из которых 5,3 миллиарда — средства республиканского бюджета. Остальная сумма предоставлена из федерального бюджета.

На 2022 год бюджет программы оценивается в 702,2 миллиона рублей. Из этой суммы почти 652 миллиона выделены Татарстаном.

Фото: Максим Платонов

Не исключено, что власти Татарстана примут новую программу развития юстиции в республике с учетом происходящих преобразований и расширения инфраструктуры. С 1 октября в регионе начнет работу Государственное юридическое бюро РТ, учрежденное в этоv месяце. Кроме того, Татарстану подарили автомобиль, который станет передвижным пунктом оказания бесплатной юридической помощи для граждан в отдаленных районах



В минувшие выходные в Казани открылся «Квартал юстиции». Там начнут работу Управление Министерства юстиции России по Татарстану, Центр бесплатной юридической помощи и Центр содействия развитию гражданских инициатив.



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Татьяна Демина