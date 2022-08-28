ГУ ФСИН считает, что Ройзман не нарушал постановление суда о запрете определенных действий

Фото: ru.wikipedia.org. Ройзман в центре фотографии

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не нарушал наложенный на него запрет на посещение публичных мест и мероприятий — инспектор ГУ ФСИН по Свердловской области пришел к нему, поскольку на пульт инспекции не поступил сигнал о его возвращении домой, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.



Как ранее сообщал адвокат Владислав Идамжапов, чтобы установить, нарушил ли Ройзман избранную ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, ФСИН обратится в суд за разъяснением понятия «публичное место». Известно, что Ройзман вышел за пределы Октябрьского района города.

— С ним проведена беседа, в ходе которой получено объяснение, где он находился. Нарушений со стороны гражданина нет. Объяснение подтверждает то, где находился подучетный, а также исключает посещение им публичных мест и мероприятий, — сказано в сообщении.

В четверг суд в Екатеринбурге избрал Евгению Ройзману запрет определенных действий до 29 сентября. Ройзману запретили посещать публичные мероприятия, покидать квартиру 23 часа 59 минут в сутки и выходить в интернет, а еще получать и отправлять письма. Общение разрешено только с близкими членами семьи, адвокатом и следователями.

О задержании Ройзмана сообщалось в среду. Против экс-мэра Екатеринбурга возбудили дело по статье о дискредитации ВС РФ (280.3 УК РФ), причина — ролик на его youtube-канале. Ройзману грозит до трех лет колонии. Вину политик не признает. С начала 2022-го суд трижды штрафовал Ройзмана, но в рамках административных дел.



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Маргарита Головатенко