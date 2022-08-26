Гидрометцентр Татарстана: среднесуточные температуры превышают норму на 7-8 градусов

В Татарстане среднесуточные температуры воздуха превышают норму на 7-8 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

В последние дни воздух в Татарстане прогревается до +30..+32 градусов. Причина сильной жары, которая установилась на большей части Европейской территории России, — обширный малоподвижный антициклон.

По данным Гидрометцентра Татарстана, в республике в ближайшие выходные и в начале следующей недели ожидается сильная жара. Синоптики прогнозируют от +29 до +34 градусов.



Фото: Максим Платонов

Максимальные летние температуры в Татарстане за весь период наблюдений зафиксировали в первой декаде 2010 года. Они достигали +35..+42 градусов.

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Татьяна Демина