Гидрометцентр Татарстана: среднесуточные температуры превышают норму на 7-8 градусов
В Татарстане среднесуточные температуры воздуха превышают норму на 7-8 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
В последние дни воздух в Татарстане прогревается до +30..+32 градусов. Причина сильной жары, которая установилась на большей части Европейской территории России, — обширный малоподвижный антициклон.
По данным Гидрометцентра Татарстана, в республике в ближайшие выходные и в начале следующей недели ожидается сильная жара. Синоптики прогнозируют от +29 до +34 градусов.
Максимальные летние температуры в Татарстане за весь период наблюдений зафиксировали в первой декаде 2010 года. Они достигали +35..+42 градусов.
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