Цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям

Цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.



Цена сентябрьских фьючерсов на хабе TTF достигла 26 августа $3507,3, что стало рекордным показателем для Европы с 1996 года. Показатель вырос за неделю примерно на $1 тыс. — то есть почти на 40%, сообщает «РИА Новости».

По мнению аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева, рост цен на газ в Европе связан с несколькими факторами. В их числе заявление «Газпрома» о полной остановке «Северного потока» на трое суток 31 августа для техобслуживания. Однако, как отметил аналитик, рост цен наблюдался и ранее.

Так, с 27 июля «Газпром» сократил транзит газа в Европу по трубопроводу «Северный поток» до 20% от номинальной мощности (33 млн куб. м в сутки).

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Маргарита Головатенко