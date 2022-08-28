Хайдар Бигичев хотел петь в финско-казанской рок-группе KGB

Фото: Хайдар Бигичев/youtube.com

Солист Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, народный артист Татарской АССР, заслуженный артист РСФСР и лауреат премии имени Тукая, звезда эстрады Хайдар Бигичев в качестве эксперимента хотел попеть в группе KGB, которую возглавлял финский татарин Дениз Бедретдин при участии музыкантов казанского коллектива «Акт». Об этом Бедретдин рассказал заместителю главного редактора сайта «Реальное время» в ходе прямых эфиров, которые организует фестиваль Tat Cult Fest.

Мероприятие пройдет 30 августа, в День республики, в пятый раз, но на новой площадке — территории Национальной библиотеки Татарстана. KGB готовит к фестивалю специальный сет, посвященный 30-летию группы.

Дениз Бедретдин на гастролях в Казани в 1989 году. Фото предоставлено героем.

— Бигичев говорил мне: хотел бы с вами сыграть. Я ему отвечал: ну у нас же рок. Он говорил, что это был бы для него эксперимент. Но вскоре он умер, — вспоминает 70-летний музыкант, у которого недавно родился четвертый ребенок, сын Эмир-Мустафа.

KGB, Kazan Gruppası Bedretdin, сформировалась во времена первого конгресса татар, когда Бедретдин, до этого игравший в финско-татарских группах The Sounds of Tsingiskhan и Başkarma, выступал с казанскими музыканты на гала-концерте конгресса в оперном театре. Помог ему оказаться на сцене Хайдар Бигичев. После этого в 1993-м, Бедретдин, по работе ежемесячно бывавший в России, смог отрепетировать программу и сыграть ее в НКЦ «Казань» (где сейчас и находится библиотека).

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Радиф Кашапов